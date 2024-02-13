Olay, saat 12.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu'ndaki bina inşaatında meydana geldi. Cemal Eliveren’in, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler, yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırılan Eliveren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Cemal Eliveren'in 10 gün önce, 3 Şubat'ta Zeynep Eliveren ile evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.