Adbule İle Doğayı Koruyanlar Arasına Girin!

Avrupa Birliği ülkelerinde Euro 6 motorlarla birlikte zorunlu hale getirilen, çevre dostu yeni çözümler sunan ve yakın gelecekte tüm dünyada yaygın olarak kullanılması beklenen Adblue ürünlerini, ne işe yaradığını ve kullanım alanlarını, ürünlerin çevreye olan etkilerini hep beraber inceleyelim.

Son zamanlarda ülkemizde de sıkça kullanılmaya başlayan Adblue ürünü hakkında sizlere detaylı bilgiler sunacağız. Ülkemiz genelinde artık neredeyse 5 akaryakıt istasyonundan bir tanesinde Adblue satışı yapılmakta. Daha önceden duymuş olsanız bile hakkında fikir sahibi olmadığınız bu yeni ürünü yakından incelemeniz gerektiğini düşünüyoruz.

Adblue Nedir? Neden Kullanılıyor, ne işe yarıyor?

Egzoz emisyonunda yardımcı bir ürün olarak karşımıza çıkan Adblue, dizel motora sahip midibüs, otobüs ve kamyon gibi taşıtlarda kullanılmaktadır. Adblue kullanımı sayesinde gerçekleşen kimyasal ayrıştırma sırasında azotoksik maddeler, azot gazına ve su buharına dönüştürülerek egzozdan dışarıya atılır. Bu sayede hava kirliliği minimum seviyeye indirilmiş olur. Açıkçası ağır vasıta araçlarda kullanılan NOx emisyonunu kimyasal olarak azaltıcı bir üründür. Çevreye hiçbir zararı olmayan ürün, aynı zamanda taşınabilir sıvılar arasında minimum risk sınıfına sahip ürünler arasında da yer almaktadır.

Adblue kullanımının faydaları, çevreye etkileri

Otomotiv sektörü dünyanın gelişmesiyle aynı orantıda olarak büyük bir gelişim sergilemektedir. Sektör büyürken bir çokta olumsuz durumda sektörün büyümesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzlukların başında da çevre kirliliği gelmektedir. Hükümetler, Dünya Sağlık Örgütü ve sivil toplum örgütleri çevre kirliliğini azaltmak için büyük mücadele veriyor.

Bu mücadeleler neticesinde ise günümüzde emisyon salımı daha düşük olan araçlar üretilmekte ve trafikteki yerini almakta. Dünyamızın daha elverişli bir yaşam alanı olması hususunda bütün bu girişimler yetersiz kalıyor. Son zamanlarda neredeyse 5 akaryakıt istasyonundan bir tanesinde görmüş olduğumuz Adblue insan sağlığı ve dünyamız için son derece zararlı olan NOx gazlarını elimine ederek çevre kirliliğini azaltıyor. Araçlarınıza yakıt açısından herhangi bir tasarrufu olmamasının yanında en büyük faydası zararlı gazların emilimini artırarak çevre dostu bir ürün olmasıdır.

Adblue Kimler, hangi araçlarda kullanır, zorunlu mu?



Adblue ilk piyasaya sürüldüğü zamanlarda ağır iş makinaları, tır, yolcu otobüsü, kamyon, midibüs, dozer gibi ticari taşıtlarda ve iş makinalarında kullanılmaktaydı. Günümüzde ise Mercedes ve Volkswagen markalarına ait olan bazı binek araçlarda da bir süredir Adblue kullanılmaya başlandı. Fakat Euro 6 emisyon standartları gereğince günümüzde fazlasıyla binek araç Adblue desteğini almaktadır.

Adblue ürünü kullanımı ise Avrupa birliğine bağlı olan ülkelerde zorunlu iken, Avrupa birliği dışında olan ülkelerde zorunlu değildir. Yakıt ile birlikte kullanıldığı için Adblue içinde kilometre başına belirli bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden uluslararası ticaret ile uğraşan firmalar ve şoförler Avrupa birliğine bağlı olmayan ülkelerde Adblue kullanımını iptal ettirmek isteyebiliyorlar. Bu isteği yerine getirmek içinse uygun cihazlar bulunuyor ve kullanılıyor.

Dünya da ve Türkiye de Adblue?

Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere Avrupa birliğine bağlı olan ülkelerde Adblue kullanımı Euro 6 emisyon standartları gereğince zorunlu hale geldi. Birçok ticari araç ve iş makinası bu sistemi mecburi olarak kullanmakta bazı araçlar ise fabrika çıkışından Adblue sistemine uyumlu olarak üretilmekte. Hal böyle olunca Avrupa birliğine bağlı ülkelerde Adblue kullanımı son dönemlerde Euro 6 motoların yaygınlaşmasıyla birlikte %50 oranında ciddi bir artış gösterdi. Ayrıca Avrupa’da her akaryakıt istasyonunda Adblue ürününe kolayca ulaşılabilmekte.

Avrupa birliği ülkeleri dışında kalan Türkiye’de ise kullanım Avrupa’ya nazaran daha az olsa da Avrupa birliğine üye olmayan ülkeler baz alındığı zaman Türkiye bu sıralamada oldukça üst sıralarda yer alıyor. Çevre kirliliğine ve atmosferiktik olaylara yaklaşımı ile tüm dünyada taktir toplayan Türkiye’de de her 5 akaryakıt istasyonundan bir tanesinde Adblue ürünlerine ulaşılabilmekte.

Adblue yakıt tasarrufu sağlıyor mu?



Kullanıcılar arasında en fazla cevap aranan sorunlardan bir tanesi de Adblue’nun yakıt tasarrufu sağlayıp sağlamadığı. Adblue araçlarınızda yakıt tasarrufu sağlamadığı gibi, kullanımı araçlar için ekstra maliyet gerektirebilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

AdBlue nun araçta bitmesi durumunda ne olur?

Yolculuk esnasında Adblue bitmesi durumunda aracınızda yer alan yakıt püskürtme sistemi otomatik olarak yakıt püskürtme seviyesini azaltır. Yakıt püskürtmesinin azalmasıyla birlikte araç çekişten düşer ve hantal bir hal alır. Aynı zamanda Adblue bitmesi izin verilen yasal emisyon düzeyinin aşılmasına neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı aracınızda yer alan Katalizör kısa süre içerisinde ciddi hasar görebilir. Filtrelerinizden sıvı geçişi de sağlanamayacağı için filtreleriniz da kuruma meydana gelir ve büzüşme ortaya çıkar. Adblue aracınızda azaldığı zaman otomatikman gösterge ışığı yanacaktır.

Tamamen bitmesine müsadece etmeden bir Adblue dolum noktasına gitmeniz gerekmektedir. Adblue bitmesi durumunda araç kendisini stop eder, tekrar çalıştırmanız olanaksız hale gelir. Adblue eklenene kadar aracınızı çalıştıramazsınız. Bu yüzden Adblue’nun bitmemesine son derece dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca Adblue seviyesi azaldığı zaman bitime 1.000 KM kala araç ikaz ışığı yanmaktadır. Benzin veya mazot gibi 80-90 km önceden ikaz vermemektedir. Bu yüzden yolda kalabileceğiniz ihtimali oldukça düşüktür.

Adblue fiyatları hangi aralıktadır?

Adblue fiyatları litre fiyatlarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca her markanın fiyatları değişiklik göstermekte olup, birbiri ile aşağı yukarı yakın durumdadırlar. 5 Litrelik, 10 Litrelik ve daha büyük boyutlarda Adblue satışları yapılmaktadır. Ortalama bir fiyat verilecek olursa 5 Litrelik Adblue fiyatı 40 TL ile 60 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Türkiye’de Adblue ürünleri üretimini gerçekleştiren, yerli sermayeye sahip firmalar var mı?

Ülkemizde de Adblue ürünleri konusunda ciddi yatırım yapan firmalar mevcuttur bu firmalardan bir tanesi de merkezi Niğde’de bulunan Güven Anadolu Group’tur. Güven Anadolu Group’un aynı zamanda Gaziantep ve Mersin ofisleri de bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye’de ki en büyük Adblue yatırımcıları arasında yer alan şirket, 2000 yılında kurulmuş olup günümüzde faaliyetlerine devam etmektedir.

Firmanın üretmiş olduğu SCR’li dizel araçlar için Adblue ürünleri arasında 5 LT, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg, 1 Ton ve akaryakıt istasyonları içinse 3.000 Lt, 5.000 Lt ve 10.000 Lt. gibi seçenekleri mevcuttur ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Teknolojiyi ve yeni ürün sistemlerini yakından takip etmekte olan Güven Anadolu Group, ülkemizde ve dünya da sektörleri ile ilgili olarak birçok fuara katılım sağlamış ve alanlarında rüştünü ispatlamış bir firma olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye yakın gelecekte Adblue üretiminde ve akaryakıt sektöründe hangi konumda olacak?

Ülkemizde de son zamanlarda yaygın hale gelen ve ilerleyen süreçte daha geniş kitleler tarafından tercih edileceği düşünülen Adblue ürünleri çevre dostu yapısıyla, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmemiz adına yenilikçi çözümler sunuyor. Ayrıca bu yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda ülkemizin de söz sahibi olması ve yerli sermayeli firmaların yeni gelişen bu tür sistemlere destek vermesi de Türkiye’nin yakın gelecekte enerji, otomotiv ve akaryakıt sektöründe söz sahibi olacağına ve global anlamda güçlü bir üretici olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret olarak gösteriliyor.



