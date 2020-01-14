Ahıra giren maymun koruma altına alındı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir çiftçinin ahırına giren maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ahıra giren maymun koruma altına alındı
14 Ocak 2020 Salı 12:49

Nereden geldiği belli olmayan maymun, Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören çitçi durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin bahçesine giden maymunu yakalayarak kafese aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.

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