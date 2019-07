Atık geliri ile orman kurulacak

Ege Orman Vakfı tarafından başlatılan 'Atıktan Ormanlar Projesi', 'Dönüştürelim Doğa Kazansın' kampanyası ile elektrik ve elektronik atıklar doğaya fidan, çocuklara doğa eğitimi olacak.

Atıktan Ormanlar Projesi ile; İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Atık Merkezi ve Ege Orman Vakfı'nda bulunan atık getirme noktalarında toplanacak olan, elektrik ve elektronik eşyalar (AEEE) geri dönüşüm ve geri kazanıma gönderilecek. Bakanlık lisanslı şirketi olan Erbey Atık Yönetimi tarafından elektrik ve elektronik atıkların standartlara uygun bir şekilde geri dönüşümü sağlanarak, söz konusu atıkların içeriğinde bulunan civa, kurşun, fosfor gibi zararlı maddeler ayrıştırılarak bertaraf edilecek; demir, bakır, alüminyum, plastik gibi malzemeler de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Doğaseverlerden gelen elektrik ve elektronik atıklar için atık yönetimi firması Ege Orman Vakfı'na fidan ve doğa eğitimi bağışında bulunacak.

Doğaya zarar azaltılacak

Ege Orman Vakfı yetkilileri; "İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile gerçekleştireceğimiz projemizin hedefi; sanayi ve iş dünyası başta olmak üzere elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik ederek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Ülkemizde her yıl 500 bin ton elektronik atık çıkmakta, bu rakam her yıl yüzde 10 artmakta. Elektronik cihazların üretiminde; kurşun, kadmiyum, civa vb. gibi birçok ağır metal bulunmakta olup, atık haline gelmiş elektronik cihazların, çevre ve insan sağlığına etkilerini azaltmak için kaynağında ayrı toplanmaları ve geri dönüşüme kazandırılmaları önemli. Projemiz geri dönüşüm ekonomisine katkı koyacak ve ülkemiz yeni orman alanları kazanacak. Aynı zamanda doğayı seven ve koruyan nesiller yetiştirmek için doğa eğitimlerine katkı verilmiş olacak. Atıktan Ormanlar Projesi, 'Dönüştürelim Doğa Kazansın' kampanyası için doğaseverlerin desteklerini bekliyoruz" bilgisini verdi.