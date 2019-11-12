Ayvalık'tan 120 ölmez ağaç

Ayvalık Belediyesi de fidan dikim kampanyasına katıldı.

Altınova Türk Anneler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik saat 11.11'de Çakmak Mahallesinde Başladı. Etkinliğe Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü, Ayvalık Jandarma Komutanı, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanı, Çakmak Muhtarı Ali Girgin, Dernekler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çakmak İlk/Orta Okulunun alt mevkiinde belirlenen çevrili alana Ayvalık Belediyesinin de fidanı bulunduğu 120 adet zeytin ağacı dikildi.