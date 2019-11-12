Ayvalık'tan 120 ölmez ağaç

Ayvalık Belediyesi de fidan dikim kampanyasına katıldı.

Ayvalık'tan 120 ölmez ağaç
12 Kasım 2019 Salı 10:41

Altınova Türk Anneler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik saat 11.11'de Çakmak Mahallesinde Başladı. Etkinliğe Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü, Ayvalık Jandarma Komutanı, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanı, Çakmak Muhtarı Ali Girgin, Dernekler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çakmak İlk/Orta Okulunun alt mevkiinde belirlenen çevrili alana Ayvalık Belediyesinin de fidanı bulunduğu 120 adet zeytin ağacı dikildi.

Önceki Haber
Tarihi Elektrik Fabrikası için destek istedi
Sonraki Haber
Bakırçay havzası da dikimdeydi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.