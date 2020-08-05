Başkan Sandal'dan ağaçlandırma çağrısı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 75. Yıl Mahallesi'ndeki askeri alanda dün (salı) çıkan orman yangınından sonra bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çağrıda bulundu

Meclis toplantısında konuşan Başkan Sandal, "Bu alanı İzmir'in akciğerleri olarak yeniden ağaçlandıralım. Bölgeyi hep birlikte kurtaralım" dedi. Bayraklı Belediyesi Meclisi Ağustos ayı birinci oturumundan önce, ilçe sınırları içindeki yangın alanında söndürme çalışmalarını izleyen Başkan Sandal, konuyu meclis gündemine de taşıdı. Hasar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için başta AK Parti Grubu olmak üzere tüm meclis üyelerine çağrıda bulunan Başkan Sandal, "75. Yıl Mahallemizdeki askeriyeye ait ormanlık alanda çıkan yangın neyse ki çok büyümeden kontrol altına alındı. Çok üzücü bir olay. En büyük tesellimiz yangında can ve mal kaybının olmaması... Bu konuda biz de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bulduğumuz her alanı ağaçlandırmakla ilgili çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Ak Parti grubundaki arkadaşlarımızdan da destek isteyebiliriz. Askeri alandaki ağaçlandırma işini gelin hep beraber yapalım. Komple yeniden tasarlayalım. Hatta Büyükşehir Belediyesi'ni de işin içine katıp, o bölgeyi gerçekten İzmir'in akciğerleri olarak daha güzel bir peyzajla daha iyi bir alana dönüştürelim. Gerekli ağaç popülasyonu neyse bütün İzmirliler, Bayraklılılar olarak o alanı birlikte kurtaralım. Bu sadece Bayraklı'yı değil, kenti ilgilendiren bir mesele ve bunu birlikte yapalım" dedi.

Bunun üzerine Ak Parti Meclis Üyesi Özgür Hızal, "Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu. Orman yangınlarından sonra herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Serap Keskin ise, "Canlı çeşitliliğimiz azalıyor. Yanan alanlardaki tedavi süreçleri de zorlaşıyor. Herkesin üzerine düşeni yapmasını ve ağaç dikmesini talep ediyorum" dedi.



