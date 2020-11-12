Bergama’da fidan dikim bayramı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan fidan dikim seferberliği tüm yurtta olduğu gibi Bergama’da da gerçekleştirildi.

Bergama İlçe Orman Müdürlüğü tarafından tespit edilen Kaşıkçı Mahallesi mevkiinde Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen etkinliğe Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergamamız’da geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak bizim en önemli sorumluluklarımız arasında. Bugünden yarımınızı düşünerek diktiğimiz her bir fidanın gölgesi yarınımızı serinletecektir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Bayramımız kutlu olsun” dedi.

