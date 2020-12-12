Bodrum'da Cennet Koy'da çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koy'da çevre temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum'da Cennet Koy'da çevre temizliği yapıldı
12 Aralık 2020 Cumartesi 11:34

Bodrum Belediyesinin "Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında, Türkbükü Mahallesi'ndeki koyda temizlik etkinliği düzenlendi. Gazeteci Kenan Erçetingöz'ün de katıldığı temizlik çalışmasında ekipler sağanağa rağmen çalıştı. Buradan toplanan atıklar arasında yorgan, yastık ve battaniye gibi eşyaların da bulunması dikkati çekti. Doğaya gelişigüzel atılmış çok sayıda maske ve atık da görevliler tarafından toplandı.

Erçetingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi başladığından bu yana ilçede olduğunu belirterek, "Bodrum'un her yerini gezdim. Cennet Koy'daki temizlik çalışmasına katıldım. Manzara gerçekten rezaletti. Birçok atığın çıktığını gördük. İnsanların artık bilinçlenmesi gerekiyor." diye konuştu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan da her zaman aynı kötü manzaralarla karşılaştıklarına değinerek 14 torba atık toplandığının bilgisini verdi. Yaklaşık iki saat süren temizlik etkinliğinde toplanan atıklar, Bodrum Belediyesinin Konacık Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşüm Merkezine götürüldü.

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