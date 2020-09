Bulut yaylası

Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki bulutlardan yüksekte kalan yaylalara gelen ziyaretçiler adeta görsel bir şölen yaşıyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası, bitki örtüsü ve suyuyla ilgi odağı oluyor. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının yanı sıra tatilcilerin de uğrak yeri oluyor. Trabzon'da 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası’nda özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede sarp yamaçlarla çevrili yaylalar, yeşil doğasıyla, yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor. Kentin stresi ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Eşsiz manzara karşısında semaverleriyle yüksek tepelerin üzerine çıkanlar, çaylarını yudumluyor, kendilerini kemençe müziği ritmine de bırakıp, unutulmaz anlara da tanıklık ediyor. Eşsiz güzellikteki yaylada özellikle sis bulutu ve gün batımını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları ise bölgede kamp kurup, saatlerce nöbet tutuyor. Geceyi yaylada geçirenler, en güzel anı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tatilciler, herkesi, doğasına hayran kaldıklarını yaylayı gezmeye davet ediyor.

Her mevsim güzel

Eşsiz güzellikteki manzarayı izlemek için yaylaya gelen Elif Hürfikir “Karadeniz’de her mevsim ayrı güzelliktedir. Karadeniz’in doğal güzelliklerini, yeşilinin her rengini hepimiz biliriz. Ama sonbahar ayrı bir güzellikte oluyor, her rengi barındırıyor. Özellikle de şu anda gördüğümüz bulut denizi ziyaretçilerin, doğaseverlerin, fotoğrafçıların ilgisini çekmektedir” dedi.

Asıl marifet bulutta

Yaylaya sis bulutunu izlemek için gelen Ömer Faruk Hacisalihoğlu, “Bu güzelliği, bu bulut denizini Karadeniz dışında başka bir yerde görmek imkânsızdır. Asıl marifet buluttayken, herkes yağmura şiir yazdı” diye konuştu.