Can dostlar sahipsiz değil! 

Narlıdere Belediyesi ve Kent Konseyi’nin, sahipsiz sokak hayvanlarının aşı ve bakımı için, ilçede bulunan veteriner klinikleri ile imzaladığı protokol can dostların yüzünü güldürdü. 1 ay içinde 25 sokak kedisi için kısırlaştırma aşısı yapıldı. Başkan Engin “Can dostlarımızın sağlığı bize emanet” dedi.

Can dostlar sahipsiz değil! 
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:41

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi konusunda ortak çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Kent Konseyi, ilçede bulunan 6 veteriner kliniği ile Temmuz ayında protokol imzaladı. Sahipsiz can dostların popülasyonunun kontrolü ve farkındalığın arttırılması amacıyla imzalanan “Sokak Canlarına Kliniklerden Tam Destek” protokolü kapsamında, 1 ayda 25 sahipsiz kedi, klinikler tarafından kısırlaştırıldı. Kısırlaştırılan kedilere Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mikroçip takılarak sisteme kaydedildi.
 
Yanlarındayız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Kent Konseyimiz ve 6 veteriner kliniğimizle imzaladığımız protokolü 1 ayı aşkın süredir uygulamaya başladık. Bu kapsamda sokak canlarımızın yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Narlıdere Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız” dedi.
 Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek “Sokak canları  için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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