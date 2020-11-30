Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) "Perşembe Seminerleri" devam ediyor. Seminerler, Kovid-19 pandemisi dolayısıyla Microsoft Times uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Seminerler, 10 Aralık 2020 tarihinde Doç. Dr. Banu Aktin Yoldaş'ın "Atmadık, Emek Kattık" başlıklı sunumu ile başlayacak. 17 Aralık 2020 tarihinde Kemal Kılıç'ın yapacağı Sıfır Atık Uygulamaları konulu sunum ve İrem Nur Serbestoğlu'nun 24 Aralık 2020 tarihinde yapacağı "Biyokaçakcılık" başlıklı sunumla devam edecek. 7 Ocak 2021 tarihinde Ercüment Avşar, "Uçaklardan Meteorolojik Veri İletimi Yüksek Seviye Gözlemlerinin Çevre Üzerine Uygulanması ve Faydaları", 14 Ocak 2021 tarihinde ise Begüm Altıntaş "Sürdürülebilir Yüzen Yapılar" konulu sunumlarını yapacaklar. 21 Ocak'ta Fatih Balaban "Ekolojik Antropoloji", 28 Ocak'ta Funda Kök Filiz, " Yenebilir İstilacı Balık Türlerinin Ekonomiye Kazandırılması Ekosistem Restorasyonu" konularına değinecekler.

Seminerler, Şubat ayında yapılacak dört sunum ile sürecek. 4 Şubat tarihinde Simge Sertkaya, "Sentez Gaz Fermantasyonu", 11 Şubat'ta Elif Gültekin, "Bergama Antik Saha Çevresindeki Çöplük", 18 Şubat tarihinde Fatma Nur Derdiyok, "Geleneksel Akdeniz Mimarisinde Pasif Bina Çözümleri", 25 Şubat'ta ise Sadiye Akkılıç, "Erzurum İli Kentsel Gelişiminin Tarım Alanları Üzerine Baskısı" sunumlarını yapacaklar. Mart ayında planlanan tek semineri ise Dr. Türkan Özaydın, "Ekolojik Ayak İziniz Kaç Numara" başlığında gerçekleştirecek.



