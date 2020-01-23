DESKİ'den sayaç uyarısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu.

DESKİ'den sayaç uyarısı
23 Ocak 2020 Perşembe 14:32

Özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması gerektiği ifade edilen açıklamada, sayacın donması, patlaması veya su sızıntısı durumlarında derhal vanasının kapatılması ve Alo 185 Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği belirtti. Su sayaçları ya da su boruları donan abonelerin sıcak su veya ateşle müdahale etmelerinin yanlış olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu yöntemlerin su sayaçlarını kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çektiler.

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