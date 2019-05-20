Ege Orman Vakfı ile Karbonsuz Uçuş

Ege Orman Vakfı, 'Karbonsuz uçuş' projesini başlattı. Ege Orman Vakfı'nın www.egeorman.org.tr web adresine eklenen 'Karbonsuz uçuş' bölümü ile kişiler, kurumsal veya bireysel olarak yaptıkları uçuşlarıyla ortaya çıkan karbon salımını fidan dikerek telafi edilebilecek.

Her uçuşun küresel ısınmayı arttırdığını ve küresel ısınma sonucunda ormanlarımızın hızla azaldığını belirten Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, "Karbon ayak izi, her bir bireyin çeşitli günlük faaliyetleri sonucu dolaylı ve dolaysız olarak doğaya yayılmasına sebep olduğu karbondioksit miktarının toplamıdır. Ev, araba, alışveriş gibi günlük rutinlerin hepsinin karbon ayak izimize etkisi vardır. Fakat birçoğumuz için uçuşlarımız kişisel karbon salımımızda en büyük paya sahiptir. Uçuş emisyonlarının % 80'i uzun mesafe uçuşlarında gerçekleşir. Özellikle ticari uçuşlar şirketlerin iş süreçlerindeki emisyonlarını oldukça yükseltmekte" dedi.

Sertifika gönderiliyor

Ege Orman Vakfı'nın, www.egeorman.org.tr web sitesine eklenen 'Karbonsuz uçuş' bölümü ile doğaseverler, kurumsal ve bireysel uçuşlar için karbon salımını kolayca hesaplayarak, telafisi için dikilmesi gereken fidan sayısını öğrenip bağışta bulunulabiliyorlar. Bağış yapanlara, Ege Orman Vakfı tarafından 'Karbonsuz Uçuş Sertifikası' gönderiliyor.