Engelsiz bir dünya için ağaç diktiler

Konak Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 'Engelsiz Yaşamlara Kök Salıyoruz' sloganıyla Halkapınar Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Batur, Engelsiz Yaşam Köyü projesinin yılbaşına kadar tamamlanacağını ve yeni yılda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Etkinliğe; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, Moris Bencuya Özel Eğitim Merkezi, Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Merkezi, Konak Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür Kooperatifi, Görmeyenleri Birleştirme Kültür Derneği, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Fidan dikimi öncesinde konuşan Başkan Abdül Batur, engelli dostu belediye olarak, her zaman engelli hemşehrilerinin yanlarında olacağını belirterek Engelsiz Yaşam Köyü projesinin Konak'ın en büyük ihtiyaçlarından birisi olduğunu söyledi. Göreve geldiği ilk andan itibaren Engelsiz Yaşam Köyü projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, çalışmalarda sona gelindiğini ve köyün çok yakında hayata geçeceğini ifade eden Batur, "Engelsiz Yaşam Köyü ile Konak'ın en büyük ihtiyaçlarından birisini karşılamış olacağız. Özellikle zihinsel engelli çocukların ve gençlerin eğitimi ile yetişkinlerin hayata entegre olmaları büyük sorundu. Bu projeyle yeni bir engelsiz yaşam modelinin de imzasını attık" dedi. Engelli dernekleriyle irtibatı sağlayacak Engelli Masası'nı da geçtiğimiz ay kurduklarını hatırlatan Batur, Engelsiz Yaşam Köyü'nü Yenişehir'de, Eşrefpaşa Hastanesi'nin tam arkasındaki alanda kurduklarını belirterek yeni yılda açılışın yapılacağını müjdeledi.

Çocuklar kayıt oluyor

İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla kurulan Engelsiz Yaşam Köyü atıl halde bulunan iki binayı yenilediklerini belirten Başkan Batur, "Bir binada, 3-6 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuklarımızın bireysel eğitimiyle ilgili çalışmaları yapacağız. Çocukların kayıtlarına başladık. Ülkemizde engelli tanısı almış okul öncesi dönemi çocukların gidebilecekleri kreş ve anaokullarının olmamasından yola çıkarak projede, engelli çocukların tam gün süreyle devam edebilecekleri bir kreş ve gündüz bakım evi yer alacak. Okul öncesi dönemi zihinsel engelli ve otizmli çocukların akranlarıyla bir arada olabilmesi için normal gelişim gösteren çocuklar da ücretsiz olarak bu kurumdan yarı zamanlı olarak hizmet alacaklar" diyerek mahalle muhtarlarına seslendi. "Mahallelerinizdeki zihinsel engelli çocuklarımızı bize yönlendirebilirsiniz. Çocuklarımız evlerinden alınıp, yine evlerine bırakılacak. İkinci binamızda ise 18 yaş üstü gençlerimizin hayata kazandırılması amacıyla mesleki eğitimler vereceğiz. Onların istihdamıyla ilgili problemlerin çözümlerine yönelik de eğitimlerimiz olacak.

Engelli dostuyuz

Göreve geldiği günden bu yana "Konak'ta tüm engelleri ortadan kaldıracağız" diyen Başkan Batur, "Engelli dostu belediye olarak, her zaman yanlarında olacağız. Daha önce maalesef engellilere dönük böyle kapsamlı bir çalışma yapılmamış. Ben engelliler konusunda çok hassasım. Yol su çalışmaları belediyelerin zaten yapması gereken çalışmalar, belediyelerin sosyal yaşantıya dokunması lazım. Bunların en başında engelli bireylere dönük çalışmalar geliyor. Bu çocuklara sahip çıkmak belediyelerin bir numaralı görevi" diyen Başkan Batur, pozitif ayrımcılığa devam edeceklerini kaydetti.