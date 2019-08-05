Fethiye Körfezi'ni arıtma kirletmiyor

Son günlerde Fethiye Körfezi'nde yaşanan renk değişimiyle ilgili Gazi Üniversitesi'nden 7 profesörün hazırladığı rapor, bakanlığın iddialarını yalanladı. Raporda, kirliliğin en önemli sebebi olarak Murt Deresinden gelen tarımsal drenaj suyu gösterilirken, iddia edildiği gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan bir durum olmadığı da ortaya çıktı.

Gazi Üniversitesi'nde görevli 7 profesör 'Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu'nda son günlerde Fethiye Körfezi'nde yaşanan renk değişimleriyle ilgili sebepleri, 4 maddede açıkladı. Raporun proje yürütücülük görevini Prof. Dr. Pelin Yıldırım, araştırmalarını ise Prof. Dr. Lale Balas, Prof. Dr. Hale Hopoğlu, Prof. Dr. Aysel Çağlan Günay, Prof. Dr. Ahmet Altındağ yaptı. Projenin danışmanlıklarını ise Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş ve Prof. Dr. Sinet Selmin Burak yaptı. Raporda kirlilik sebebinin birinci maddesi olarak Murt (Mersinli) deresinden taşınan tarımsal drenaj suyu ve arıtma sularının deşarj suyu gösterilirken, ikinci olarak da Körfez içerisinde ki diğer kanallar tarafından taşınan tarımsal drenaj suları, üçüncü madde olarak arıtmaya bağlı olmayan yerleşim alanları ve tesisler, dördüncü madde olarak Fethiye Marine ve diğer teknelerden kaynaklanan kirlilik olarak belirlendi.

Murt'tan geliyor

Hazırlanan bilimsel raporda, "Murt deresinin taşıdığı azot ve fosfor tuzları açısından zengin tarımsal deşarj suları ile birlikte doğrudan Fethiye Körfezi'ne bırakılmakta. Murt deresinde ki kirlilik tek başına Fethiye iç körfezini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Körfez içerisinde ki diğer kanallar, tüm ovaya ait tarımsal drenaj sularını her hangi bir arıtma ya da çökeltme olmadan doğrucu Fethiye iç körfezine taşınmaktadır. Murt deresi ve bahsi geçen kanallar körfezdeki başlıca kirlilik kaynağını oluşturmakta" denildi.

Raporda ayrıca, "Benzer bir şekilde Zeytin Adasında ve körfezin batısında bulunan yerleşimler, doğrudan atık su sistemine bağlı olmadıkları için başlıca kirlilik kaynaklarından birini, Fethiye Marina ve diğer teknelerden boşaltılan pissular ise diğer kirlilik kaynaklarını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İhmalimiz söz konusu değil

Körfezdeki kirliliğe ilişkin olarak bir açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir ihmalin söz konusu olmadığını, Atıksu Arıtma Tesisi'nin 24 saat takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu çalışmalar, bakanlık yetkilileri tarafindan da denetleniyor. Herhangi bir cezai durum ortaya çıkmadı. 2003 yılında devreye alınan arıtma tesisinin mevcut tasarımı, 22 bin 394 metreküp gün olarak yapılmış. Arıtmanın gerçekleştiği havalandırma havuz kapasitesi ikinci etapta düşünülerek, 47 bin 394 m³/gün olarak inşa edilmiştir. Arıtma tesisimiz Özel Çevre Koruma Kurulu'nun belirlediği akredite laboratuvar tarafından yılda 12 defa numune alınarak analiz edilmekte. Atık su arıtma tesisi çıkışında ki suyun kalitesi, bakanlığın ilgili mercilerince takip edilmektedir. Tesiste sürekli atık su izleme sistemi bulunmaktadır. Deşarj edilen atık su anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bakanlık, kesintisiz olarak 24 saat boyunca takip etmekte."