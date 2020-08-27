Fidanlara cansuyu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini duyurdu

Başkan Ergin, derneğe üye olmak gibi bir zorunluluğun bulunmadığını belirterek, “Çocuk okutmak isteyenleri, ayda şu kadar para verebilirim diyenleri, katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kendi evimizde, kendi bahçemizde, kendi evimizin önünde, bu işi başarmak istiyoruz. İnanıyorum ki Ayvalıklı hemşehrilerim bu işe gönül verecek ve sahip çıkacaktır” dedi.

Ayvalık Büyük Park’ta önceki akşam düzenlenen tanıtım kokteylinde kent dışında eğitim gören Ayvalıklı gençleri yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan hayali gerçeğe döndü. Kentin ileri gelenlerinin de katkılarıyla Ayvalık Eğitime Destek Derneği kuruldu. Düzenlenen tanıtım toplantısına kent dışında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz telekonferans aracılığı ile katılarak üç gence destek sözü verdi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan da derneğe katkı vereceğini söyledi.

Arkalarında Ayvalık halkı var

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent dışında eğitim gören gençlerin ailelerinin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını ve zorlandıklarını belirtti. Başkan Ergin, Ayvalık halkı olarak güçbirliği yarattıklarını, katkıda bulunacaklarına inandıklarını ifade ederek yola koyulduklarını söyledi. Ayvalıklı gençlerin ailelerinden uzakta eğitim almaya çalıştıklarını, Ayvalıklılar olarak onlara destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Ergin, “Ayvalıklı olmak bilincini de onlara yaşatmış olacağız. Bilsinler ki, arkalarında Ayvalık halkı var. Ayvalıklı gençlerimize destek olmak adına oluşturduğumuz bir yapılanma için bir araya geldik. Biz gençlerimizi fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, büyüyecekler ve vatana millete kocaman gölgeler yaratan ağaçlar gibi, Ayvalık’ın zeytini gibi, verimli ömürlü olarak millete hizmet edecekler. İşte bu fidanlara cansuyu vermek için kenetlendik” dedi.

Ayvalıklı olup, kent dışında okumak durumunda olan gençlere destek olmanın bu memleketin bireyleri olarak herkesin boyunlarının borcu olduğunun altını çizen Ergin, “Derneğimizin bu anlamda bir misyonu tamamlayacak. Şehir dışında okuyan gençlerimize destek olmak için bir havuz oluşturacaktır. Çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımız burs başvurusu yapan öğrencileri öncelikle sosyal durumuyla irdeleyip sıralayacak, herkese ulaşabilmek ümidiyle bu meblağlar dernek üzerinden dağıtılacaktır” diye konuştu.

İki gaye için yola koyulduk

Ayvalık’ta ikamet eden, ekonomik sıkıntı içindeki ailelerin üniversitede eğitim gören çocuklarına burs vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Ergin, onların eğitimine katkı sunabilmenin birinci hedefleri olduğunu söyledi. İkinci amaçlarının ise, Ayvalık’taki eğitimin kalitesini nasıl yukarılara çekebilmek olduğunu dile getiren Ergin, “Bu iki gaye ile yola koyulduk ve kurucu üyelerimizle birlikte derneğimizi oluşturduk. Türkiye’de olduğu gibi Ayvalık’ta da esas sorun eğitim ve ekonomik zorluklar. Ekonomik sıkıntı içindeki çocuklara nasıl katkıda bulunabiliriz düşüncesiyle buluştuk. Ayvalıklı hemşehrilerimizi bir araya getirdik birliktelik sağladık” diye konuştu.