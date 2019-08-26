Foça'da arkadaşlar kıyıları temizledi

Shall We? Aktivite Arkadaşlığı grubu, Foça Karartma Koyu çevresinde doğa temizliği yaptı.

Foça'da arkadaşlar kıyıları temizledi
26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07

Pelin Atmaca - Foça'daki üç günlük organizasyona katılan Shall We? Aktivite Arkadaşlığı grubu üyeleri, kampın son gününde Foça Belediyesi'nin de desteğiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Aktivite arkadaşları, Foça Karartma Koyu çevresindeki kağıt, cam, plastik ve benzeri atıkları toplayıp, doğa temizliği yaptı. Facebook sosyal ağında 300 bine yakın üyesi bulunan Shall We? Ailesi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e verdiği destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi sundu.

Başkan Fatih Gürbüz, Shall We? Aktivite Arkadaşlığı grubu üyelerine çevreye duyarlı davranışları için teşekkür etti.

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