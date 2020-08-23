Gençlerden kanolu çağrı

Karşıyakalı gençler gerçekleşen satışa tepki göstermek için eylem gerçekleştirdi. Kanolar ile Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan araziye gelen gençler, “For flamingos, save Gediz” yazılı pankart açtı

Mavişehir'de halkın kullanımı için ayrılmış rekreasyon alanının TOKİ tarafından satılmasına yönelik tepkiler ve eylemler devam ediyor. Karşıyakalı gençler gerçekleşen satışa tepki göstermek için eylem gerçekleştirdi. Kanolar ile Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan araziye gelen gençler, “For flamingos, save Gediz” yazılı pankart açtı. Arazinin de içinde bulunduğu Gediz Deltası’nın özellikle flamingolar olmak üzere canlı türleri için önemine dikkat çekmek isteyen gençler, basın açıklaması yaptı.

Betona dur de

Basın açıklamasını okuyan Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır şunları kaydetti: “İzmir Körfezi'nin batı kıyısında, Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu noktada bulunan delta, 298 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte milyonlarca canlının yaşam alanı olup ülkenin en önemli doğa alanlarından biridir. Bölge için daha önce, UNESCO tarafından koruma altına alınması ve dünya mirası olarak sayılması için başvurularda bulunuldu. Bölge flamingo nüfusunun %10’unu bu alanda bulunduruyor. Şehre yakın bölgede yumurtlama ve üreme noktaları var. Bölgede aktif olarak, hafta sonları kuş gözlem yürüyüşleri yapılmaktadır. Bu gözlemler sayesinde kuş türleri, sayıları vb. durumlarla doğa olaylarını inceleme fırsatı bulunmaktadır.

Gediz’i kurtar!

Bu alan koruma altına alınmadıkça kuş yolu için de büyük tehlike haline gelecektir. Bölgede olası bir betonlaşma, bölgedeki canlıların burada yaşamlarını sürdürmesini engellemek ve üremelerini tehlikeye atmak demektir. Yakın zamanda Gediz nehrinin tuzlu su ile buluştuğu noktanın TOKİ tarafından satışının gerçekleştiğini biliyoruz. Burada yapılacak olan herhangi bir betonlaşma, yüksek bina, liman vb. girişimi burada bulunan tüm canlılar için tehdit oluşturacak ve onların doğal yaşam alanlarını taciz edecektir. Delta, birçok koruma statüsüne sahip olmasına karşın, plansız yapılaşma nedeniyle büyük zarar görmektedir. Alanın güneydoğusundaki sit alanının derecesi düşürülerek yapılaşmaya açılmıştır. Aynı durumun satılan arazide yaşanması bölgeye, habitatlara, canlılara ve kuş türlerine yani kısacası tüm bölgeye, doğaya ihanettir. Betonlaşmaya dur de! Gediz’i kurtar!”

