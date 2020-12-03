Geri dönüşüm oranımız % 99.99

Ege Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesinin yolunu açacak görüş ve önerilerin gündeme getirildiği; ekonomik, sosyal ve uluslararası politikaların tartışıldığı; Ege Ekonomik Forum’un VI’ıncı oturumunun başlığı “Değişim İçin Geri Dönüşüm” oldu.

Oturuma konuşmacı olarak katılan Philip Morris / Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, “PHILSA, PMI’ın dünyadaki en büyük fabrikası, aynı zamanda en başarılı fabrika ödülüne de sahip. İşte bu yüzden Torbalı’da hayata geçirdiğimiz inisiyatifler, dünyanın dört bir yanındaki üretim merkezlerimiz için de bir yol haritası sunuyor” dedi. Altıntaş, uygulamaları ile PHILSA’nın diğer tesislere de örnek olduğunu, paydaşları ile birlikte sürdürülebilirlik ve çevre koruma projelerine önem verdiklerini belirtti. Altıntaş sözlerine şöyle devam etti: “Tesisimizde oluşan atıkların yüzde 99,99’nun geri dönüşümünü sağladığımız gibi, oluşturduğumuz su yönetim modeli ile Türkiye’de bir ilke imza atarak “AWS, Su Yönetimi Birliği”nden sertifika almaya hak kazandık. Elbette yapacağımız bir proje ya da bir program ile gezegeni kurtarmak mümkün olmayabilir, ama yapılacak bir proje ve bir program ile çok şey başlar. Önemli olan bir sanayi kuruluşu olarak etkimizin olabileceği alanlarda paydaşlar ile sürdürülebilirlik alanında geleceğe dönük ortak çalışmalar yapabilmek.”



