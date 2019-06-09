Halk plajının işgal edildiğini söyleyip, tepki gösterdiler

İzmir'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirildi. Plajların halkın olduğunu belirterek, sahile girmek isteyen mahalle sakinleriyle işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sahile giren mahalle sakinleri, bir süre plajda oturarak, işletmeyi sessizce protesto etti.

Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Azmak Koyu'ndaki halk plajını daha önce ücretsiz kullanan mahalle sakinleri, plajın çevresinin bir şirket tarafından kapatılıp, buranın ücretli hale getirildiğini belirtilerek tepki gösterdi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, sahile girmek istedi. Bu sırada orada görevli olduğunu belirten bir kişi, gruba, girişlerin sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını ifade etti. Vatandaşlar ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını belirtti. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevliler daha sonra grubun plaja girmesine izin verdi. Sahile girerek, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların önünde bir süre oturan vatandaşlar, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını belirtti.

Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğunu belirtti. Bölgenin ayrıca sit alanı olduğunu da anlatan Seher Gacar, işletmenin bölgeye tonlarca beton döktüğünü söyledi. Gacar, "İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek, tesisleri yaptı. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen, yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline geldi. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir ve halka aittir. Halk serbestçe ücret ödemeden buraları kullanabilir. 'Yukarıdan giriş yapılabilir' dedikleri yer, ücretli giriş" diye konuştu.

Cimer'e şikayet

Kıyıdaki işgali Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere bildirdiklerini, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayette bulunduklarını açıklayan Gacar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kendilerine komisyon kararı alınacağını ve buradaki işgalin sonlandırılacağını söylediğini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Güler de, "Yarımada'nın beton işgalcilerinin yeni hedefi olması korkunç bir durum. Son 2 yıldır bu durumlar çok arttı. Yıllardır halkın, hiçbir engelleme ile karşılaşmadan yaşadığı doğal bir ortam, resmen yok edilmiş. Hiçbir izinleri yok. Belediye burayı iki defa mühürledi. Mühürler kırıldı. Buraya girerken, 'Para ver gir' diyor. Yani 'Ben halkın malını ele geçirdim, gasp ettim, sen buraya giremezsin' diyor. Biz Milli Emlak Müdürlüğü'ne şikayet ettik, bize 'İmar izni almış' dediler. Hazine'nin, halkın malı burası, hangi imar izninden bahsediyorsunuz? Yan tarafta da bir diskotek yerleşti. Denizin içine taş döktü, doğal yaşamı yok etti. Çeşme'nin tüm koyları, beton seviciler ve yeni nesillere hiçbir şey bırakmak istemeyenler tarafından işgal edilmekte. Bugün burada bunun örneğini yaşıyoruz. Buraya giren herkesten 150-200 lira civarında para alınıyor. Bu durum halkı soymak gibi bir şey. Biz bunu protesto ediyoruz, devletin hiçbir şey yapmamasını protesto ediyoruz. Burası devletin malı" diye konuştu.

'Ücretsiz kullanmaya devam etmeliyiz'

Serap Gültekin ise, "Buradan daha önce ücretsiz faydalanıyorduk ve şimdi bunun devam etmesini istiyoruz. Her yeri işgal edip, buraları paralı hale çevirerek halkın ücretsiz kullandığı yerleri lüks mekanlar şeklinde lanse ediyorlar. Biz çevreciler, Çeşmeliler olarak buna tepkimizi dile getiriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

ODTÜ'de öğretim görevlisi olan Kıyı Mühendisi Işıkhan Güler de yine Azmak Koyu'nda bulunan bir diğer işletmenin de denize dolgu yaptığını ve üzerine beton döktüğünü söyleyerek, "Türkiye'de Kıyı Kanunu var. Bu kanuna göre, kıyının 100 metresi kamuya, yani halka ait. Bu tür yapıların özellikle kumsal bölgelerde ciddi sıkıntıları var. Kumsal alanı kaybedebilirsiniz. Bu kumsal yapılar çok değerli. Buraya taş dökmüşler ve üzerini de beton yapmışlar. Bu da kıyıya ciddi zarar verecek. Bunun biran önce yıkılması lazım" dedi.

Vatandaşlar, işletmeleri alkışlarla protesto ettikten sonra plajdan ayrıldı.