Karabağlar’ın fidanlığı hızla tamamlanıyor

Karabağlar’ın 58 mahallesindeki park ve bahçelerde kullanılacak çalı, yer örtücü bitkilerin üretileceği fidanlık hızla tamamlanıyor.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzundere’de yapımı sürdürülen fidanlıkta, üretici kooperatiflerinden alınan bitkilerin bakımı da yapılacak. İzmir Çevreyolu’nun yanı başında yer alan fidanlıkta, idari ofis, sera, gölgelendirme alanları ve tarhlar bulunuyor. Artezyen kuyu ve özel sulama sistemine de sahip fidanlık, tüm Karabağlar’a hizmet verebilecek kapasitede olacak. Yeni fidanlığı gelecek haftalarda hizmete açacaklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Hizmet birimlerimiz için daha büyük alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Fidanlığımız da Fen İşleri Müdürlüğümüzün şantiyesi içindeydi. Şimdi bu yeni alanda kentimize daha nitelikli hizmet verecek. Yapımı kısa sürede tamamlanacak fidanlığımız, yeşil dokusuyla da dikkat çekecek” dedi.



