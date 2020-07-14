Karaburun'da yangın çıktı

Karaburun ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangının tehdit ettiği yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyişinin durdurulduğu belirtildi.

Karaburun ilçesi Çulluk mevkisinde, pazartesi akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yazlık sitelerin bulunduğu alana doğru yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipeleri sevk edildi. Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de gönderildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği makilik alandaki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Zarar gören ev yok

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaptığı açıklamada, makilik alanda başlayan yangın nedeniyle ilçelerinin büyük bir tehlike yaşadığını belirterek, "Ekipler, alevlerin yerleşim merkezine ulaşmaması için kepçelerle müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangından zarar gören ev yok. Ne kadarlık bir alanın yangından zarar gördüğü ise önümüzdeki saatlerde belli olacak. Yangına müdahale eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.