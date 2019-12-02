Karlıova'da 10 köy yolu kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

İlçedeki 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Karlıova ilçe merkezinde dün akşam etkili olan kar yağışı, sabah tipiye çevirdi. Kar kalınlığının 12 santimi geçtiği ilçede, öğrenciler velileri eşliğinde okula gidebildi. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürerken, 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı düştü. Trafik ekipleri, Antalya- Konya yolunda sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00'de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü. Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Erzurum'da 10 cm'ye ulaştı



Erzurum'da önceki gün gece başlayan kar yağışı, dün sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi. Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı önceki gün gece 24.00 sıralarında başladı. Dün sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü. Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de etkili



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme çalışması başlattı. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.