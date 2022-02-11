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Köpek dışkıları zararlı çıktı!

Belçika’da Ghent Üniversitesi’nde yapılan bilimsel araştırması sonucunda, köpeklerin dışkılamasıyla doğaya bırakılan azot ve fosfor oranlarının endüstriyel kirlilikle doğaya taşınan kirlilik seviyesi düzeyinde olduğu açıklandı. Bilim insanları, köpek dışkılarının toplanmaması halinde doğal alanlara zarar verdiğini açıkladı

Köpek dışkıları zararlı çıktı!
11 Şubat 2022 Cuma 12:19

Ghent Üniversitesi bilim insanları, bir çok kişinin köpeklerini yaşanılan kentteki en yakın doğal alana getirdiğini ve bunun sonucunda köpek dışkısı ve idrarıyla doğaya bırakılan azot ile fosfor miktarını ölçtüklerini açıkladı. Araştırma boyunca Ghent kentinde 1,5 yıldan fazla bir süre 1600 köpeğin takibi yapıldı ve bunun sonucunda köpeklerin doğal alanlara yılda hektar başına 11 kilogram azot ile 5 kilogram fosfor bıraktığını tespit edildi. Araştırmacılar, endüstriyel kirlenmeyle doğaya 5 kg ile 25 kg arasında azot bırakıldığını vurgulayarak köpek dışkılarının bilinenin aksine aslında doğaya zarar verdiğini belirtti.

AVRUPA’DA 90 MİLYON KÖPEK VAR

Köpek gübreleme olarak ifade edilen durumda biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem işleyişinin önemli ölçüde etkilendiğini belirten bilim insanları, bu durumun çevresel kirlenme konusunda dikkate alınması gerektiğini ifade etti. İstatistik veri firması Statista verilerine göre, Avrupa genelinde 2020 yılı itibariyle yaklaşık 90 milyon köpek bulunuyor.

Özellikle köpek sahiplerine köpeklerinin 'gübreleme' rolünün anlatılması ve en azından köpeklerin katı dışkısının doğadan toplanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiği belirtildi. Bir çok köpek sahibinin, köpek dışkısının doğaya yararı olduğuna veya zararı olmadığına inandığı belirtilerek katı dışkıların doğadan alınması halinde topraktaki azotun yüzde 56 ve fosforun yüzde 97 oranında azalacağı vurgulandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek dışkısı #zararlı #çevre kirliliği
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