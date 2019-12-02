Liseli ilgisi TEMA'ya umut verdi

TEMA İzmir İl Temsilciliği'nin, 'Lise TEMA Eğitim Programı'na dahil olan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Balçova Terapi Ormanı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Liseli TEMA gönüllüleri, vakfın kendilerine özel gerçekleştirdiği etkinlikte doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi. Gençlerin, mola alanında Demokrasi ve Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle karşılaşması hoş anlar yaşattı. Gençler birlikte sucuk-ekmek partisi yapmayı ihmal etmedi. Lise TEMA'ların coşkulu enerjisi, doğayı, içindeki tüm canlı yaşamıyla, her bir dalı, her bir yaprağıyla korumak için canla başla çalışan TEMA İzmir yönetimi ve üyelerini umutlandırdı. TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu, "Tanırsan seversin, seversen korursun diyerek, herkesi doğayla kucaklaşmaya davet ediyoruz" dedi.