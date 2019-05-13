Milli mücadelenin 100. yılı fidanları

Bir ilaç firmasında kıdemli medikal delege olarak görev yapan, doğa gönüllüsü Cenk Taşkoyan ve dostları Ege Orman Vakfı işbirliği ile milli mücadelenin 100. yılı anısına 1881 fidanlık Atatürk Korusu oluşturdu.

Çok sayıda doğaseverin bağışta bulunduğu, Bornova-Naldöken ağaçlandırma sahasında oluşturulan koruda fidan dikim töreni düzenlendi. Cenk Taşkoyan öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma kampanyaları ile 2013 yılından bu yana farklı ağaçlandırma alanlarında toplam 8647 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikim töreninde konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Bornova-Naldöken ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, "Cenk Taşkoyan 2013 yılından bu yana kişisel çabaları ile çok önemli projelere destek oldu. Ve bugün de sizlerin desteği ile, Atamızın doğum tarihi olan 1881 fidanla Atatürk Korusu'nun oluşmasını sağladı. Kendisini kutluyorum" diye konuştu.

Gençol, doğaya katkılarından dolayı Cenk Taşkoyan'a plaket takdim etti.

Tarihe iz bırakacaklar

Cenk Taşkoyan; "2013'ten bu yana hep birlikte 5 tane çok anlamlı koru oluşturduk. Hem isimleri ile hem fidan bağış adetleri ile. Ciddi anlamda tarihe iz bırakacak korulardı. Ama bugün oluşturduğumuz belki de en anlamlısı. Neden en anlamlısı milli mücadelemizin 100. yılındayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Anadolu daki isimsiz kahramanlar olmak üzere onlara minnet borcu ödüyoruz biz bugün." diye konuştu.

Taşkoyan, Pierre Fabre ve Kampotu ilaç firmalarına da korunun oluşmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.