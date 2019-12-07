Olimpik branş bile olabilir

Rize Çamlıhemşin'in ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Olimpik branş bile olabilir
07 Aralık 2019 Cumartesi 08:50

Ayder Yaylası'nda, kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonu açıldı. Yaylada kış turizmine yönelik alt yapı olmasa da ziyaretçiler kendi eğlence imkanlarını oluşturarak karın keyfini çıkarıyor. Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, "Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası" dedi. Otomobil şambrelleri ile kayak yapan Enes Kutlu da "Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım" diye konuştu.

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