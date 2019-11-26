Ormanı tertemiz yaptılar

"Gelecek Kuşaklar Orman Yok Demesin" sloganı ile 24 yıldır birçok başarılı projeye imza atan Ege Orman Vakfı; Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve Vakıf gönüllüleri ile ormanda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

"Gelecek Kuşaklar Orman Yok Demesin" sloganı ile 24 yıldır birçok başarılı projeye imza atan Ege Orman Vakfı; Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve Vakıf gönüllüleri ile ormanda çevre temizliği etkinliği düzenledi. İzmir'de İyilik Var hareketi kapsamında "Ormanda Çöpünü Değil Ayak izini Bırak" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte Buca-Belenbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı. Buca Belediyesi'nin destek verdiği temizlik faaliyetinde özellikle piknik kültürü olmayan sorumsuz kişilerin ormanda bıraktıkları sigara izmaritleri, meşrubat şişeleri, teneke kutular,plastik v.b. atıklar toplandı. Çevre temizliği yapan gönüllüler orman alanlarının da kirlilikten etkilendiğini, ekosistemin zarar gördüğünü belirterek ormanları kirletenleri kınadılar.