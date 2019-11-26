Ormanı tertemiz yaptılar

"Gelecek Kuşaklar Orman Yok Demesin" sloganı ile 24 yıldır birçok başarılı projeye imza atan Ege Orman Vakfı; Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve Vakıf gönüllüleri ile ormanda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Ormanı tertemiz yaptılar
26 Kasım 2019 Salı 13:45

"Gelecek Kuşaklar Orman Yok Demesin" sloganı ile 24 yıldır birçok başarılı projeye imza atan Ege Orman Vakfı; Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve Vakıf gönüllüleri ile ormanda çevre temizliği etkinliği düzenledi. İzmir'de İyilik Var hareketi kapsamında "Ormanda Çöpünü Değil Ayak izini Bırak" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte Buca-Belenbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı. Buca Belediyesi'nin destek verdiği temizlik faaliyetinde özellikle piknik  kültürü olmayan sorumsuz kişilerin ormanda bıraktıkları sigara izmaritleri, meşrubat şişeleri, teneke kutular,plastik v.b. atıklar  toplandı. Çevre temizliği yapan gönüllüler orman alanlarının da  kirlilikten etkilendiğini, ekosistemin zarar gördüğünü belirterek  ormanları kirletenleri kınadılar.

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