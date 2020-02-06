Sağanak yağış denizi taşırdı

Bornova'da, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca, sağanak nedeniyle deniz taştı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Üst üste istifli olan boş konteynerlerden biri aşırı rüzgara dayanamayıp, aşağıda park halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören firma çalışanları otomobilin yanına koştu. Hasarın oluştuğu olay, paniğe neden oldu. Konteyner ve otomobil, vinçle olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklara su basmasına neden oldu. Alsancak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle deniz taştı. Sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.

Esnaftan tepki

İzmir'de, meteorolojinin hem vatandaşlara hem de balıkçılara yaptığı kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı karşılık buldu. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Kordonboyu'nda deniz taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyerini su bastı. Önceki gün öğleden sonra başlayan yağmur da zaman zaman sağanak şeklinde yağdı. Birçok esnaf kendi çabasıyla dükkanlarına giren suları tahliye etmeye çalıştı. Şehrin birçok noktasındaki araç trafiğinde sıkışıklıklar meydana gelirken, trafik polisleri sıkışan trafiği açmak için önlem aldı. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle, ağaçlar da devrildi. Kordon'daki bir kafeteryada çalışan Özcan Gökay (22), "Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Rüzgar biraz fazla esince manzara hep bu oluyor. Emekçinin hakkının yenmemesi lazım. Belediyenin buralara önlem alması lazım" dedi. Bir diğer kafeterya çalışanı Özkan Düz (24) de, "5 kişi kendi çabalarımızla suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Burada yağmura karşı bir savaş veriyoruz. Belediyenin yapmış olduğu hiçbir çalışma yok. Bu nereye kadar böyle devam eder bilmiyoruz" dedi.

Kırkağaç'ta direkler devreldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kırkağaç'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Kırkağaç Tren İstasyonu'nun ilçe giriş ve çıkış bariyerleri de kırıldı. Ayrıca, Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Süleyman Erdem'in kullandığı 45 R 1770 plakalı otomobilin üzerine refüjdeki elektrik direği devrildi. Aracın ön camından içeri giren elektrik direği, nedeniyle otomobildeki Erdem yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erdem, Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Etkisini sürdüren fırtına, Tevfikiye Mahallesi 53 sokak üzerinde bir apartmanın kiremitleri yola uçtu. Şans eseri yaralanan olmazken, bir araçta hasar meydana geldi.