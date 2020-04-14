Salda Gölü'nde katliam

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dünyanın sayılı özel turizm bölgelerinden Salda Gölü'nün beyaz kumlarının iş makinalarıyla taşınmaya başlama görüntülerinin kendilerine ulaşması üzerine, “Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarayın “Millet Bahçesi” emrini yerine getirmek için cinayet işliyor." açıklamasını yaptı. Salda sürecini en başından beri yakından takip ettiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “ Doğal Sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulunarak, yaşanan hukuksuzluğun altını çizdi.

Bu Bir Cinayettir!!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a " Geçen sene Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil, Korona virüsü tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Virüs sonrasında, yurttaşları bu manzarayla mı karşılamak istiyorsunuz? Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz" dedi ve “Derhal bu rezaleti durdurup, sorumluluklarınızı yerine getirin” çağrısında bulundu.