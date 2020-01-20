Şömine temizliğinde nelere dikkat edilir?

Mimari yapı ögeleri arasında yer alan şömine, gerek ısıtma gerekse dekoratif amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Eski zamanlarda yemek yapmak veya ısınmak amacıyla kullanılan şömineler, modern zamanda sadece dekoratif amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yaşam alanlarınızı şık göstermek ve mobilyalarınıza uyum sağlamak amacıyla yaptırabileceğiniz şömineler, pek çok insan tarafından tercih edilmektedir.

İlk çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen şömineler, ev dışında veya avlularda da kullanılabilmektedir. İki ana bölümden oluşan şöminelerde, genel olarak iç hazne ve dekoratif dış kısım yer almaktadır. Üç bölümünü temizleyebileceğiniz şöminelerde, bu bölümler iç kısım, cam bölme ve dökme demir kısmıdır. Evinizin derli ve toplu gözükmesini doğrudan etkileyen dekoratif ürünler arasında yer alan şömineleriniz, pis ve kirli bir durumda ise bu sorunu birkaç aşamada çözebilirsiniz. Herhangi boş bir vaktinizde birkaç temizlik malzemesi yardımıyla yapabileceğiniz şömine temizliklerinde, yukarıda bahsetmiş olduğumuz 3 farklı bölmenin temizliğini yapmanız gerekmektedir. Şömine içerisinde bulunan külleri ve parçaları temizleyerek başlayacağınız şömine temizliğinde, külleri su ile temizlemekten uzak durmalısınız. Elektrik süpürgesi ile giderebileceğiniz kül pisliği sonrasında daha temiz bir şömineye sahip olabilirsiniz.

Sırasıyla şömine temizliği

Evinizde bulunan şöminelerini temizlemek istiyorsanız bir kaç farklı temizlik malzemesine ihtiyacınız var demektedir. Bu temizlik malzemeleri, faraş, muşamba, poşet, süpürge ve fırça olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca eldiven ve göz koruyucu bir malzeme ile yapabileceğiniz şömine temizliklerinde, ilk olarak şöminenin önüne muşambayı sermeniz gerekmektedir. Ardından şömine içerisinde yakmış olduğunuz odun ve diğer malzemeleri poşetleyerek dışarı atmalı ve küllerin uçmasını önlemek için üzerine bir miktar su serpmelisiniz. Daha sonra şöminenizin içerisini tamamen fırça ve elektrik süpürgesi ile süpürmelisiniz.

Deterjan veya sirke yardımıyla şöminenin içerisini fırçalamalı ve bu işlemi şömine tamamen temizlenene kadar birkaç defa tekrar etmelisiniz. Kısa bir süre içerisinde tertemiz hale getirebileceğiniz şömineleriniz ile eğer mevsim uygunsa hemen bir keyif çatabilirsiniz. Şömine temizliğinde dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi, temizlik sürelerini uzun tutmamaktır. Temizlik araları ne kadar uzar ise şömineler o kadar fazla kirlenmekte ve buda temizlik sürenizi uzatmaktadır.