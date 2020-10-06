Suyumuza sahip çıkacağız!

Efemçukuru altın madeninin kapasite arttırmasına ilişkin İZSU’nun açtığı davaya TBMM Çevre Komisyonu Sözcüsü ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da dahil oldu

İzmir'in en önemli temiz su havzasından olan ve içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Efemçukuru'nda şirketin 9 yıldır yarattığı kirlilik ve yol açtığı riskler yetmiyor gibi bir de kapasitesi artırmasının kabul edilemez olduğunu belirten CHP'li Bakan, "İzmirlinin sağlıklı temiz su hakkı elinden alınamaz. Şirket, kentimizi terk edene kadar suyumuz ve toprağımız için başlattığımız mücadelemizi sürdüreceğiz. Su yaşamdır, yarındır, gelecektir. Sahip çıkacağız!" dedi.

Efemçukuru altın madeninin kapasite arttırmasına ilişkin İZSU’nun açtığı davaya avukatlar ve yurttaşlardan oluşan ‘Efemçukuru için El Ele Hareketi’ sivil insiyatifi ile birlikte mücadele edeceklerini belirten CHP'li Bakan, "İzmir’in en önemli temiz su havzalarından olan ve içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Efemçukuru'nda Kanadalı Tüprag şirketi 9 yıldır altın çıkarıyor. Şirket, 9 yıllık süreçte yarattığı kirlilik ve yol açtığı risk yetmiyormuş gibi bir de kapasitesini 2,5 kat arttırmak için yaptığı başvurusuna ÇED olumlu kararı aldı. Bu kabul edilemez. İzmirlinin temiz su ihtiyacı için hukuki mücadele başlatan İZSU'nun ÇED olumlu kararının iptali için açtığı davanın 16 Ekim'de de keşfi var. Bizler, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak için İZSU'nun yanında yer alarak davaya müdahil olduk. Siyasi iktidarın yaşam alanlarımızı sermayeye peşkeş çekmesine ve yaşamımızın devamlılığı için olmazsa olmaz olan suyumuzu kirletmesine artık bir son vermek zorundayız" diye konuştu.

Altın madeni kirletiyor

Bölgenin kayaç yapısı ve işletmedeki zenginleştirme işlemi nedeniyle maden işletmesinin ağır metal kirliliği yarattığını, bu nedenle bölgenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlendiğini, yörenin bitki ve orman örtüsünün zarar gördüğünü; madeninin yarattığı kirliliğin 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının bilirkişi olarak bölgede yaptıkları çalışmalar sonrasında hazırladıkları raporla da kanıtlandığını hatırlatan CHP'li Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: İzmirlinin içme suyunun bu madenin faaliyetleri nedeniyle kanserojen ağır metallerle kirletildiği 2015 yılındaki bilirkişi raporuyla da ortaya konmuştu. Hatta bu rapor sayesinden İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından firmanın istediği kapasite artırım talebi reddedilmişti. Aradan geçen bu 5 yıl boyunca maden çalıştı ve su havzasındaki kirlilik artarak devam etti. Bu yaşanmamış gibi şimdi yeniden kapasite artırımı istiyor. Bu kabul edilemez. Çünkü tespit edilen kirlenme, bölgenin çevre sağlığını geri dönüşü olmayacak derecede bozacak ağır metal kirlenmesidir. Önce bunun farkına varmalıyız. Efemçukuru su kaynaklarının ağır metal kirlenmesine maruz kalması halinde İzmir temiz içme suyunu nereden ve nasıl temin edecek? Bu düşünülüyor mu? Elimizdeki zenginliği niçin yok ediyoruz? İzmirlilerin suyunun, toprağının kısacası geleceğinin yok edilmesine karşı hep birlikte mücadele edecek ve bu duruma son vereceğiz. Çünkü haklıyız ve kazanacağız!