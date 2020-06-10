Türkiye’nin En Gözde Koyları

Birbirinden güzel koylara ev sahipliği yapan ülkemizde yaz tatili için çok fazla seçenek mevcut.

Dolayısıyla tercih yapmak da bir o kadar zor. Eşsiz manzaralarından gece kulüplerine hem huzuru hem eğlenceyi bir arada yaşayabileceğiniz Türkiye’de mutlaka görmeniz gereken koyları sizler için bir araya getirdik.

Phaselis Koyu - Antalya

Ağaçların arasından kendinizi masmavi sulara bırakabileceğiniz, doğanın içerisinde bir koy Phaselis Koyu. Likya Antik Kentini de içerisinde bulunduran koy Antalya’nın Kemer bölgesinde bulunuyor. İşletmesi bulunmayan Phaselis Koyu Türkiye’de görülmesi gereken koyların başında geliyor. Kemer merkezine yakın konumda bulunan koya oteller bölgesinden ulaşım da oldukça kolay.

Kaputaş Plajı - Antalya

Kaş ve Kemer arasında kalan, zemini kum çakıl karışımı olan Kaputaş Plajı Antalya’nın en popüler plajlarından bir tanesidir. Kayalıkların arasından uzanan merdivenleri inerek ulaşabildiğiniz plajda Türkiye’nin en turkuaz koylarından biri ile karşılaşacaksınız. Kalkan’a 7 km uzaklığında bulunan plaja yakın sadece size ait muhafazakar villa kiralamak için İslami Tatil Villaları ’nı inceleyebilir, muhteşem Kalkan manzaralı denize yakın muhafazakar villalarda eşsiz bir tatil yaşayabilirsiniz.

Kleopatra Koyu - İzmir

Alaçatı ve Ovacık arasında bulunan Kleopatra koyu adeta kayalıkların arasına gizlenmiş bir cennet. İnce kumdan oluşan zemininden dolayı bu ismi alan koyun doğallığı korunmuş ve plajda işletme bulunmuyor. Kayalıklar arasında eşsiz fotoğraflar çekebileceğiniz Kleopatra Koyu, İzmir’e uğradığınızda mutlaka görmeniz gereken koylardan yalnızca bir tanesidir.

Akvaryum Koyu - Balıkesir

Türkiye’nin dalış için en uygun koylarından olan Akvaryum Koyu Balıkesir’e bağlı olan Bozcaada’da bulunuyor. İçerisinde bulunan binbir çeşit balık ile kocaman bir akvaryumu andıran Akvaryum Koyu, buz gibi suyu ile yaz tatili için ideal tatil mekanlarından biri haline geliyor. İçerisinde işletme bulunmayan koya araç ile ulaşım mevcut.

Kekova Koyu - Antalya

Kekova Antalya’nın Demre ilçesinde yakın konumda bulunan, girintili çıkıntılı yapısı ile içerisinde çok sayıda koy bulunduran bir adadır. Türkiye’nin en temiz ve en berrak sularının bulunduğu Kekova’ya tekne ile ulaşım mümkün olup, adada konaklayabileceğiniz işletmeler de mevcuttur. Antalya’da görülmesi gereken bölgelerin başında gelen Kekova’ya yolunuz düşerse Kekova koylarına uğramayı ve Türkiye’nin en güzel denizinin tadını çıkarmayı unutmayın.