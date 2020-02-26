Uçan kaya ilgi çekiyor

Balıkesir'de bulunan oksijen deposu Kaz Dağları'nda, bir grup doğasever tarafından keşfedilen dev kaya parçası, havada asılıymış gibi duran görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Uçan kaya ilgi çekiyor
26 Şubat 2020 Çarşamba 16:29

Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları'nda, yaklaşık 5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen kaya parçası, uçuyormuş gibi görünmesiyle ilgi çekiyor. Bölgede yürüyüş yapanlar tarafından bulunan 'uçan kaya' olarak adlandırılan kaya, daha şimdiden doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görmeye başladı. Havada asılı gibi görünen kayayı keşfeden Mustafa Şıvgın "Kaz Dağları'nda arkadaş grubu ile geziyorduk. Bir ara gözümüze takılan bu kaya adeta havada asılı gibi duran görüntüsüyle bizleri şaşkına çevirdi.  Ancak biraz inceledikten sonra altındaki ufak taş parçalarının üzerinde durduğunu gördük" dedi.

Önceki Haber
Kelle paçada Karatay etkisi
Sonraki Haber
Kafede ısınıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.