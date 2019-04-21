Yürüyemeyen oğlağa yürüteç yaptı

İzmir'in bir köyünde hastalıklı doğan ve arka bacakları tutmayan 3,5 aylık oğlak, Kemalpaşa'da bulunan Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda kendisi için özel olarak tasarlanan yürüteci ile egzersiz yapıp, ilaçlarla tedavi edilerek hayatına devam ediyor.

İzmir'in bir köyünde 3,5 ay önce hastalıklı bir halde dünyaya gelen ve yürüyemeyen, veteriner hekimin de hastalığına teşhis koyamadığı oğlak, Almanya'dan köye ziyarete gelen bir hayvansever tarafından fark edilerek Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Barınak sahibi Sibel Çakır tarafından muayene ettirilen oğlağın tüberküloz hastalığının bulunduğu, arka bacaklarının tutmadığı, ön bacaklarında sorun olduğu, omuriliğinin üzerinde bir kitle bulunduğu ve beyindeki hücrelerin normalin çok üstünde olduğu tespit edildi. Omuriliğin üzerindeki ağrı yapan ve hareketi kısıtlayan kitlenin ameliyat ile alınmasından sonra yürüyemeyen oğlak için engelli sokak hayvanlarına yürüteç ve protez yapan Hasan Kızıl tarafından özel bir yürüteç tasarlanarak, her gün egzersiz yapması sağlandı. Egzersizler sonucunda güçsüz olan ön ayaklarının hareketi güçlenmeye başlayan oğlak, artık yürüteci ile arazide dolaşıp, otlayabiliyor. Oğlağın kendilerine geliş hikayesini anlatan barınak sahibi Sibel Çakır, şunları söyledi: "Önce yürüme bozukluğu başlıyor, daha sonra omurgasının üzerinde bir kitle çıkıyor ve yürüyememeye başlıyor. Almanya'dan o köye ziyarete giden bir takipçimiz görüyor ve bize ulaşıyor. Biz de oğlağı aldık, getirdik, gerekli muayeneleri ve omurilik sıvısı tahlilleri yapıldı. Bunların sonucunda tüberküloz hastalığına yakalandığı ve beyindeki hücrelerin de normalin çok çok üstünde olduğu tespit edildi. Arka ayakları şu anda tamamen felç durumda, ön ayaklar da oldukça sıkıntılıydı, fakat yavaş yavaş toplamaya başladı. Zaman zaman yürüteçle egzersiz yaptırıyoruz, masajla ve çeşitli ilaçlarla toparlamaya çalışıyoruz. Belki arka ayakları için umutlu değiliz ama ön ayaklar biraz daha iyi olmaya başladı. Yürüteci ile beraber hayatına devam edecek. İleride dolaşım sorunları ortaya çıkabileceği için belki çok uzun yıllar bizimle olmayacak Oğlak ama türdaşları gibi eti için kesilme tehlikesi olmadan bizimle birlikte yaşayacak. Biz elimizden geleni yapacağız onun için. İlaç tedavisi devam ediyor. İlaçlar kesildiğinde de vitamin ve destekleyici ürünlerle fizik tedavi ve egzersizlerle hayatına devam edecek."