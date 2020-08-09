Zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, müdahaleler sürüyor

Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Destek için Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'den, yangın söndürme helikopterlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi. Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale ediyor. Bölgede şiddetli rüzgarın hakim olduğu belirtildi.

7 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın saat 14.30’da zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 50’ye yakın arazöz ve 200’e yakın orman işçisi alevlerle mücadele etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da zeytin ağaçlarını kurtarmak için ekiplere yardımcı oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yanarak zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Drone ile tarandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki orman yangınının 7 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kameralarla donatılan yangın kontrol aracından, ekipleri alevlerin olduğu noktalara yönlendirdi. Ekipler, havanın kararması nedeniyle yangın bölgesini termal kameralı drone uçurarak kontrol etti. Zeytinlik ve karaçam ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede ekipler, termal kameralı drone ile karadan göremedikleri noktaları havadan kontrol ederek alev olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.