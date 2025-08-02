Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Üyesi Yahya Caymaz, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar karşıladı.

Ziyarette, Manisa’nın ekonomik potansiyeli, sanayi ve tarım yapısı, dış ticaret hacmi hakkında bilgilendirme yapılırken; Çin ile Manisa arasında yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında yeni iş birlikleri geliştirme konuları masaya yatırıldı. Özellikle Manisa’daki organize sanayi bölgeleri ve Çinli yatırımcılar için sunulan fırsatlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Manisa TSO Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada, “Manisa, Türkiye’nin en güçlü sanayi şehirlerinden biridir. Çin ile karşılıklı ticaretimizi ve yatırım ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Bu ziyaretin iki ülke iş dünyası arasında köprü olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Wei Xiaodong ise Manisa’nın dinamik sanayi ve tarım yapısından, yatırım ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.