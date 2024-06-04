İSTANBUL (AA) - Berteks Şirketler Grubu kuruluşlarından Neskar Otomotiv, Citroen ile işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Berteks Şirketler Grubu kuruluşu olan ve uzun süredir Bursa'da faaliyet gösteren Neskar otomotiv, Citroen ile hayata geçirdiği işbirliği sonucunda, Citroen Neskar'ı düzenlediği törenle açtı.

Profesyonel personeli, temsil ettiği markaların yeni araç satışı, ikinci el alım-satım, orijinal yedek parça, yol yardım, oto kuaför, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra tüm sigorta ve kasko işlemlerini tek bir çatı altında müşterilerine sunan Neskar Otomotiv, yeni yatırımla Bursa'da otomotiv sektörüne önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Neskar Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, Neskar ailesi olarak, her zaman kaliteye, güvene ve satış sonrası hizmetlere önem verdiklerini belirtti.

Noyan, "Tüm bu hususlarda her daim gelişmeye açık kendimizle daimi rekabet içerisindeyiz. Bu sebepten dolayı kullanmayı sevdiğimiz otomobilleri müşterilerimizin satışına sunmayı ve kendi deneyimlerimizden yola çıkarak ürünlerimizi pazarlamayı Neskar ailesi olarak ilke edindik. Kişisel deneyim odaklı bakış açımız bugün Neskar'ı bölge pazarında açık ara zirveye taşıyan en önemli değerlerin başında geliyor. Bu bakış açısıyla amacımıza ortak olan 105 yıllık tecrübesiyle otomobil dünyasının ikonik markası Citroen şimdi Neskar ailemize katılmış bulunmakta." ifadelerini kullandı.

- "Tüm aile fertlerinize hitap eden bir Citroen modeli bulacaksınız"

Kurulduğu 1919'dan itibaren Citroen'in yenilikçi tasarımları, çevre dostu teknolojileri, yeni nesil elektrikli araçları ve konfor odaklı anlayışıyla önemli bir fark oluşturduğuna işaret eden Noyan, "Citroen'de geçmişten günümüze taşıdığı bu zengin mirası ve konforu ön planda tutan yenilikçi ruhu sayesinde tüm aile fertlerinize hitap eden bir Citroen modeli bulacaksınız. İddiasını her daim en önde sürdürecek olan Neskar ve Citroen'in buluşmasında sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." görüşünü paylaştı.

- "Geçen yıl Türkiye'de 232 binden fazla araba sattık"

Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç da, Stellantis'in dünyada 14 otomobil markasının sahibi olduğunu aktardı.

Stellantis Türkiye olarak 14 marka içinde 4 markanın distribütörlüğünü yaptıklarını hatırlatan Anaç, şunları kaydetti:

"Geçen sene Türkiye'de 232 binden fazla araba sattık. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de bir numarayız. Türkiye'nin en büyük satıcısı bizim grubumuz. Neskar çok eskiden beri bizim bayiimiz, Opel bayiimiz. Niye Neskar'la büyümeyi tercih ettik? Berk Bey'in heyecanını gördünüz. En büyük nedenlerden biri o. Tabii yatırımcılarımızda aradığımız bir sürü özellik de var. Gerçekten çok titiz davranıyoruz."

- "Citroen olarak Türkiye pazarında artık en güçlü oyunculardan biriyiz"

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım da Citroen markası olarak rekabette kendilerini rakiplerinden ayrıştıran noktalardan birinin de konfor odaklı yaklaşımları olduğunu kaydetti.

Alkım, "Citroen markası olarak biliyoruz ki mobilite bir ihtiyaç ve ilk andan itibaren hareket edebilme özgürlüğüne herkesin ulaşabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Türkiye pazarında artık en güçlü oyunculardan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sadece binek otomobillerde değil, hafif ticari araçlarda da en fazla büyüyen marka olmuşuz geçen sene. Globalde de Citroen satan ülkeler sıralamasında üçüncü ülke olduk. Şimdi gücümüze Neskar'ın gücünü de katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Citroen Neskar'ın açılışı Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Neskar Genel Müdürü Gürol Ergen, Bursa'nın önde gelen iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.