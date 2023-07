Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclise sunduklarını da söyledi.

UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz, ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için baş sağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Söz konusu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.