İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da iki yıldır çalışmalarını sürdüren Curiosity Technology, yapay zekaya dayalı teknoloji geliştirmeleri "ZekAI" ve "SezAI" adlı ürünleriyle uluslararası arenada müşterilerin ilgisini çekiyor.



Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Curiosity Technology, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden Cube Incubation'da sürdürülebilir verimli bir gelecek için ileri teknoloji yenilikçi çözümler sunuyor.

Geçen sene bireysel kullanıcılar için geliştirdiği ZekAI ürünüyle geniş kitlelere adını duyuran şirket, sektörden aldığı geri bildirimlerle ocak ayında ise kapalı ortamlarda çalışan ve Curiosity'nin özgün yapay zeka modellerini de barındıran SezAI ürününün patent ve telif haklarını alarak piyasaya sürdü.

- "Curiosity Technology, kısa sürede önemli başarılara imza attı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Fatih Özsoy, Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan Curiosity Technology'nin iki yıl gibi çok kısa sürede çalışma alanında önemli başarılara imza attığını, Türkiye'ye katma değer sunan bir şirket olarak geliştirmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Özsoy, "Girişimler için büyüme yolunda hem yeni müşterilere erişme hem de yatırım almanın en kolay adımını kuluçka merkezleri sağlıyor. Teknopark İstanbul olarak bugün 204'ü kuluçka firması olmak üzere toplam 556 firmaya ev sahipliği yapıyor, şirketlerimizin daha donanımlı olmaları için çeşitli destekler sunuyoruz. Teknopark İstanbul'un kuruluşundaki ana gayenin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu bir kez daha yaşattıkları için Curiosity Technology ekibine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Teknopark İstanbul yolumuza ışık tuttu"

Curiosity Technology Kurucusu Can Göymen de yeni nesil bir şirket olarak sürdürülebilirliğe katkısı olan ürünler geliştirmeyi ve verimliliği en üst düzeye çıkarmayı misyon edindiklerini, temel faaliyet alanlarında yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetler, büyük veri analitiği, üretken yapay zeka ve mobil çözümlerin yer aldığını aktardı.

Göymen, 2022'de kurdukları Curiosity Technology'nin, kısa sürede sektörde önemli bir yer edinmeyi başardığını, kuruluş aşamasında organik olarak büyüyen girişimin, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi kabulü sonrasında stabil olarak büyümeye ve mobil çözümleri hızla hayata geçirmeye başladığına işaret etti.



Teknopark İstanbul'un AR-GE desteği, mentörlük hizmetleri ve B2B görüşme fırsatları ile projelerini hayata geçirme konusunda yollarına ışık tutmaya devam ettiğini ifade eden Göymen, "Teknopark İstanbul ekosisteminde yer almak, şirketimizin geliştirmelerini daha hızlı hayata geçirmesine ve daha geniş kitlelere tanıtmamızda büyük kolaylıklar sağladı." açıklamasında bulundu.

Göymen, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen birçok firmasına SezAI ürünlerinin kurulumunu yaptıklarını, dikeyde gelişimlerinin sürdüğünü ve şirketlerin yapay zeka dönüşümünü üstlendiklerini bildirdi.

- Kadınların kişisel asistanı olmaya aday "Gloria" üzerinde çalışılıyor

SezAI ürününün niteliklerinden ve yeni projelerinden bahseden Göymen, şunları kaydetti:

"B2B çözümümüz SezAI, ileri yapay zeka teknolojilerini fırsata çevirmek isteyen ve baş döndürücü hızda değişen bu teknolojilere hızlı adaptasyon sağlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Hedefimiz, global pazarda daha geniş bir yer edinmek ve ürün portföyümüzü genişletmek. Yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanında yeni projeler geliştirerek, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca kadınların vazgeçemeyecekleri kişisel asistanı olmaya aday Gloria adlı ürünümüz, heyecanla tamamlamaya çalıştığımız projelerimiz arasında yer alıyor."