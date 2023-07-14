'Türkiye Yüzyılı Kahramanları' temasıyla giydirilip, 15 Temmuz görselleriyle süslenen trenin ilk seferi için tören düzenlendi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, devlet millet işbirliği ile alt edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek kuşaklara aktarılması gereken tarihi olaylardan birisi olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Yüce Meclisimizi savaş uçaklarıyla bombaladılar, halkımızı tanklarla ezdiler, helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT'ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme ile millet iradesine sahip çıktı. Meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye'nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı" ifadelerini kullandı.



'BU MİLLET DARBELERE GEÇİT VERMEZ'



15 Temmuz gecesi yolcu taşıyan trenlerde görev yapan demiryolcuların, kahramanlık destanının en büyük başrol oyuncularından birisi olarak tarihteki yerini aldığını söyleyen Uraloğlu, "Tüm Türkiye bir ve beraber olarak 'FETÖ' denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki, bu ülkede; ezan dinmez, bayrak inmez, bu millet darbelere geçit vermez" dedi.



'10 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZ BU TEMAYI GÖRECEK'



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla giydirmesi yapılan trenin 2 ay süreyle Ankara-İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edeceğini kaydeden Uraloğlu, "Geçtiği güzergahta yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yad edecektir. Ayrıca 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan afişler trenlerimize asılarak, günün anısına hazırlanan videoları tren ekranlarında gösterilecektir. Millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. Ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin destanını trenlerimizin üzerinde gururla taşıyacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Trenimizin yolu açık olsun" diye konuştu.



Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından tren yola çıktı.