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İzmir'in Bornova İlçesindeki Çiçekliköy’de yer alan Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Kampüsü içerisindeki Neşe Palamudu Orman Okulu, kapılarını öğrencilere açtı. Son dönemlerde dünyada eğitim alanında trend haline gelen Orman Okulu'nda dört mevsim boyunca, doğa, ekoloji, sanat, yaşam ve nefes atölyeleri gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında doğa yürüyüşleri, doğada yaşam ve doğa gözlem etkinlikleri de düzenlenerek minik doğaseverlerin doğayı daha da yakından tanımaları sağlanıyor. İzmir’de ilk defa özel gereksinimliler ile sosyal yönden dezavantajlı çocukların da katıldığı Neşe Palamudu Orman Okulu, 2-10 yaş aralığındaki tüm çocukların tabiat ile iç içe büyümelerine imkan sağlayarak çevre bilincini artırmak adına önemli bir rol üstlenecek.





“ÇOCUKLARDAN İLHAM ALDIK”



Neşe Palamudu Orman Okulu Kurucusu Dr. Pakize Kaya Top, Orman Okulu’nda farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklara eşit fırsatlar sunarak potansiyellerini keşfetmelerine imkan tanıdıklarını belirtti. Dr. Pakize Kaya Top, doğada çocuk olmanın önemine vurgu yaparak, "Doğada çocuklardan ilham alarak onların merak ve keşfetme duygularına, ritmlerime uyum sağlayarak atölyeler düzenliyoruz. Barınak kurma, ipler-düğümler, ateş yakma, temel araç gereç kullanımı başta olmak üzere bir çok atölyeye keyifle katılıyorlar. Doğanın iyileştirici gücü tüm çocuklarımıza çok iyi geliyor. Kısa sürede kendi kendilerine oyun kurmaya, takım çalışmasında yer almaya, fiziksel, bilişsel ve sosyal özelliklerini geliştirmeye başladılar. " dedi. Top, doğada tüm çocuklara eşit öğrenme fırsatı sunan projenin destekçisi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e teşekkür etti.

“TÜM DOSTLARIMA GÖNÜLDEN TAVSİYE EDİYORUM”



Okulun velilerinden, nadir hastalıklar kapsamındaki “Williams Sendromlu” özel gereksinimli öğrenci Demir’in annesi Çağlayan Kaya, “Anneliği benim yaşadığım yerden yaşayan anneler beni çok iyi anlayacaktır, özel gereksinimli çocuklarımızın kulağa garip gelebilecek hassasiyetleri olabiliyor. Bu da etkinliklere katılımını zorlaştırıyor. Bu tatlı ekibin her bir üyesi ilk iletişimi çok sevecen bir şekilde kurdu. Çocuğun hazır bulunuşluğuna uygun olarak dozunda davetlerle, çocuktan gelen tepkilere ve benim önerilerime dikkat ederek etkinliklere coşkuyla katılmasını sağladı. İki saat gibi bizim için uzun bir süre benden hiç yardım istemeden süreci sorunsuz geçirdiler. Oğlum mutlu, ben daha mutlu. Özel ihtiyaç sahibi bir çocuğu, çocuk olarak gören ve bu etkinliğin onun için kıymetini bilen, etkinliği doya doya yaşamasını sağlayan, onun şahsına münhasır özelliklerine alan açan dünya tatlısı öğretmeleriyle kalbimi fethettiler. Özel eğitim öğretmeni Gülşah Öğretmenimiz'in engin tecrübesi ve sevgi dolu birleştiriciliğiyle oradaki danışman olarak varlığı ve yönlendirmeleri, o güzel ekibi mükemmelleştiren bir unsur olmuş. Tüm dostlarıma can-ı gönülden tavsiye ediyorum” diye konuştu.





“ORMANIN İÇİNDEKİ YAŞAMA YAKLAŞIMI DEĞİŞTİ”



Neşe Palamudu Orman Okulu Velisi Eda Bozkurt ise hayallerinin karşılığını Orman Okulu'nda bulduklarını belirterek, "Toprak'ın doğada daha çok kaliteli vakit getirebilmesi dair hayalimizin karşılığı oldu. İlk haftadan itibaren de hep gitmek için gün saydı. Her hafta öğrendigi yeni bilgileri bizimle paylaştı ve ormanın içindeki yaşama yaklaşımı değişti. Doğada yaşayan en küçük canlıdan ağaçlara kadar olan farkındalığını ve değişen tavırlarını izlemek çok keyifli oldu. Meraklarına deneyim ve gözlemle yanıt veren harika öğretmenleri var. Bundan sonraki haftalarda yapacaklarını kendisi de heyecanla bekliyor" ifadelerini kullandı.