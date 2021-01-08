Anne ve babasını öldürdü, intihar etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 yaşındaki bir çocuk, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti

Anne ve babasını öldürdü, intihar etti!
08 Ocak 2021 Cuma 10:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güne korkunç bir haberle başladı. Alınan bilgiye göre Geçitkale'de aile arasında çıkan kavga ölümle son buldu. İlk belirlemelere göre 14 yaşında olduğu öğrenilen Çınar Çobanoğlu, tartıştığı annesi Bengü Çobanoğlu'nu ve emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Polis şimdi olayla ilgili daha geniş bilgi edinmek için ailenin diğer çocuğu 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu'nu sorguluyor.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, cinayeti kimi işlediği ile ilgili çok yönlü araştırma ise sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cinayet #kıbrıs #ölüm
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