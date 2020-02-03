02.02.2020 yoğunluğu

Manisa'da gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de 42 çiftin nikahı kıyıldı. Manisa'nın merkez Şehzadeler ve Yunusemre ile Soma, Turgutlu, Salihli, Kula, Demirci, Sarıgöl, Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde 2 Şubat'ta evlenmek için belediyelere 42 çift başvurdu. Nikahlarını bugüne denk getirmek isteyen çiftlerin ilgisi nedeniyle belediye nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.

02.02.2020 yoğunluğu
03 Şubat 2020 Pazartesi 10:38

Soma Belediyesi Nikah Memuru Sezai Akkuş, yaptığı açıklamada, "Kış mevsiminde normalde bu dönemde nikahlarımız çok nadir olur ancak özel gün olması nedeniyle bugün için 4 nikah başvurusu aldık." dedi. Alpcan Elmas ile evlenen Arife Elmas ise 2 Şubat 2020'nin çok özel bir tarih olduğunu söyledi. Elmas, "Tersten de aynı tarih olduğunu fark edince bir yıl öncesinden bunun planını yaptık. Birlikte buna karar verdik, düğün tarihimizin anlamlı olmasını istedik. Mutluyuz, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Gülşah Gündüz ile dünyaevine giren Tolga Gündüz de 6 ay öncesinden nikah başvurusu yaptıklarını dile getirerek, "Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir tarih. İyi ki bunu yapmışız. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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