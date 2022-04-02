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18 saat süren yangın, 100 hektar ormanı yok etti!

18 saat süren yangın, 100 hektar ormanı yok etti!
02 Nisan 2022 Cumartesi 13:55

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğleden sonra çıkan yangın, 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 100 hektar alan zarar gördü.

Bayramiç'in Dağoba ve Toluklar köyleri arasında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kırklareli gibi çevre illerden gelen takviye ekipler sevk edildi. Alevlere 50 arazöz ve 15 iş makinesinin yanı sıra orman, jandarma ve AFAD'dan yaklaşık 300 personel müdahale etti. Yangın, lodos nedeniyle geniş bir alana yayıldı, Külcüler ve Çırpılar köyü yakınlarına kadar ulaştı. Ekiplerin mücadelesi sabaha kadar sürerken, işçiler sahurlarını da yangın sahasında, Türk Kızılay’ın dağıttığı kumanyalar ile yaptı. Saat 06.00 sıralarında yangın bölgesinde yağmur etkili oldu. Yangın, saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramiç'teki orman yangınını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #orman yangını #bayramiç #yangın
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