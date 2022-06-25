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5. günde Marmaris'ten güzel haber geldi: Yangın kontrol altında!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür etkili olan yangın, 5. gününde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının 46 helikopter ve 15 uçakla devam ettiği öğrenildi

5. günde Marmaris'ten güzel haber geldi: Yangın kontrol altında!
25 Haziran 2022 Cumartesi 11:01

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 5'inci güne girildi.

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı 4 bin 500 hektar alanda etkili olan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçakla havadan da sürüyor. Karadan ise 405 arazöz ve 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personelle çalışmalara destek veriliyor. Soğutma çalışmaları, geniş alanda sürüyor.

YANAN ALANLAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 5 gündür etkili olan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi. Daha önce yemyeşil olan orman alanlarının kapkara görüntüsü, yürek burktu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam yaptığı açıklamada yanan alanlarla ilgili bilgi vererek, "Net olarak 'Burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu" demişti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #yangın
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