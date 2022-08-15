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Acı ölüm! Terastan atılan çekyat küçük kızın başına çarpınca...

Acı ölüm! Terastan atılan çekyat küçük kızın başına çarpınca...
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:49

Çanakkale'de 39 yaşındaki Gürsel Beceren terasta bulunan eski çekyatı evden çıkarmak için aşağıya atmaya karar verdi. Beceren çekyatı attığı sırada alt katta balkonda bulunan 4 yaşındaki kızı Rana ise başını uzattı. Düşen çekyat küçük kızın başına çarptı. Hastaneye götürülen küçük kız kurtarılamadı

Olay, Bayramiç ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #çocuk ölüm #çekyat çocuk ölüm
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