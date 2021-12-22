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Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 kişi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 36 kişi alacağını açıkladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 kişi alacak
22 Aralık 2021 Çarşamba 10:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan edilen kadrolar ilanda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.


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