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Afyonkarahisar'da feci kaza! Aniden önüne çıkınca...

Afyonkarahisar'da bir otomobil aniden karşısına çıkan elektrikli bisikletin üzerinden geçti. Kazada bisikletin sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı ise saniye saniye görüntülendi

07 Temmuz 2022 Perşembe 09:57

Afyonkarahisar'da otomobilin üzerinden geçtiği elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmet Ziya Çevik (14) idaresindeki elektrikli bisiklet, 2. Küçük Sanayi Sitesi 1151'inci Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu F.A'nın kullandığı 03 FH 057 plakalı otomobilin önüne düştü.
Seyir halindeki otomobilin üzerinden geçtiği Çevik, ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, otomobil sürücüsü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sanayi sitesindeki babasının iş yerinde çalıştığı belirtilen Çevik'in, elektrikli bisikletiyle ekmek arası köfte yaptırmaya gittiği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı sanayi sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyonkarahisar #kaza #ölüm #trafik kazası
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