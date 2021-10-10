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Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı
10 Ekim 2021 Pazar 13:55

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 45'inci kilometresi Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Hicret Nevhide Çöl'ün kullandığı 03 DH 290 plakalı otomobil, Habip Karagöz'ün yönetimindeki 03 AT 894 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada iki sürücü ile kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel ise yaralandı. Kamyonetten düşen bir büyükbaş hayvan da öldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan cesetler ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon kaza #afyon trafik kazası
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